Mediziner macht gegen Gesundheitshotline 1450 mobil

„An dieser Hotline werden Algorithmen abgefragt und das nicht einmal von einem Mediziner. Dort kann niemand wirklich die gesundheitliche Situation beurteilen. Dafür gibt es uns Mediziner“, so Rückert. Corona habe die Lage laut dem Arzt noch zusätzlich verschärft. Niemand traue sich in eine Praxis, ohne vorher abgefragt zu haben, ob er eventuell Covid-19 hat. Während viele Hausärzte vermeiden wollen, dass Patienten mit Corona-Verdacht in ihre Räumlichkeiten kommen, hat Rückert damit kein Problem. „Ich behandle sie in einem Separee. Man kann den Leuten ja nicht zumuten, dass sie stundenlang in einer Warteschleife der Hotline hängen. Dann wird ihnen geraten, zu Hause zu bleiben und letzten Endes sterben sie an einer Sepsis“, findet der Arzt ein drastisches Beispiel.