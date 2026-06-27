Radfahrerin bei Verkehrsunfall in NÖ tödlich verletzt

Eine 82 Jahre alte Radfahrerin ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Mautern an der Donau (Bezirk Krems) in Niederösterreich tödlich verletzt worden.

Die Radfahrerin stieß an einer ungeregelten Kreuzung mit dem Pkw einer 47 Jahre alten Lenkerin zusammen, teilte die Polizei per Aussendung mit.