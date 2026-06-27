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Radfahrerin bei Verkehrsunfall in NÖ tödlich verletzt
Eine 82-jährige Radfahrerin stieß an einer ungeregelten Kreuzung mit dem Pkw einer 47 Jahre alten Lenkerin zusammen - dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen.
Eine 82 Jahre alte Radfahrerin ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Mautern an der Donau (Bezirk Krems) in Niederösterreich tödlich verletzt worden.
Die Radfahrerin stieß an einer ungeregelten Kreuzung mit dem Pkw einer 47 Jahre alten Lenkerin zusammen, teilte die Polizei per Aussendung mit.
Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie allerdings ihren schweren Verletzungen erlag.
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