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Oberösterreich: Radfahrer starb nach Kollision mit Transporter
Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Autolenker stand unter Drogeneinfluss.
Ein 65-jähriger Radfahrer aus dem Mühlviertel ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall gestorben. Der Mann fuhr auf der Schallenbergstraße (L1492) talwärts Richtung Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Ein 45-jähriger Linzer kam ihm mit einem Transporter entgegen. In Ahorn kollidierten die beiden.
Lenker unter Drogeneinfluss
Der 65-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Beim 45-Jährigen wurde eine Fahruntauglichkeit wegen Drogen festgestellt.
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