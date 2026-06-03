Oberösterreich: Radfahrer starb nach Kollision mit Transporter

Ein 65-jähriger Radfahrer aus dem Mühlviertel ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall gestorben. Der Mann fuhr auf der Schallenbergstraße (L1492) talwärts Richtung Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Ein 45-jähriger Linzer kam ihm mit einem Transporter entgegen. In Ahorn kollidierten die beiden.