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Bezirk Rohrbach

Oberösterreich: Radfahrer starb nach Kollision mit Transporter

Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Autolenker stand unter Drogeneinfluss.
03.06.2026, 08:28

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 65-jähriger Radfahrer aus dem Mühlviertel ist Dienstagnachmittag bei einem Unfall gestorben. Der Mann fuhr auf der Schallenbergstraße (L1492) talwärts Richtung Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Ein 45-jähriger Linzer kam ihm mit einem Transporter entgegen. In Ahorn kollidierten die beiden.

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Lenker unter Drogeneinfluss

Der 65-Jährige starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Beim 45-Jährigen wurde eine Fahruntauglichkeit wegen Drogen festgestellt.

Oberösterreich
Agenturen  | 

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