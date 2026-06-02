Wiener floh in Oberösterreich mit 230 km/h vor Polizei
Ein 23-jähriger Wiener und ein 33-jähriger Welser sind vor der Polizei davongerast. Geschnappt wurden sie beide. Den Wiener Autofahrer erwischten Beamte Montagvormittag in Kallham (Bezirk Grieskirchen) mit 125 km/h in einer 70er-Zone. Der Mann hielt nicht an, sondern versuchte mehrmals, das Fahrzeug der Polizisten von der Straße zu drängen. Dabei raste er mit bis zu 200 km/h über Landstraßen, berichtete die Polizei.
Mehrmals kam es fast zu Kollisionen mit dem Gegenverkehr. Die 17-jährige Beifahrerin des Wieners warf mehrere Gegenstände und eine Glasflasche aus dem Fenster in Richtung der verfolgenden Beamten. Auf der Innkreisautobahn (A8) beschleunigte der Wiener auf bis zu 230 km/h und fuhr bei Aistersheim in einen Baustellenbereich ein. Als er mit dem Auto gegen ein massives Baustellenelement prallte, konnte er nicht weiterfahren.
Drogen im Fahrzeug
Der 23-Jährige lief über die Autobahn und wollte ein Baustellenfahrzeug in Betrieb nehmen. Ein Arbeiter verhinderte das, woraufhin der Wiener zurückrannte und festgenommen wurde. Er hatte keinen gültigen Führerschein, im Wagen fand die Polizei kleine Mengen Drogen. Gegen ihn bestand seitens der Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung. Der 23-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, seine Beifahrerin angezeigt und der Pkw beschlagnahmt.
Alkolenker blieb auf Flucht mit Pkw stecken
In Wels endete Montagnacht die Flucht eines 33-jährigen Alkolenkers vor der Polizei mit einem Unfall, bei dem seine Beifahrerin verletzt wurde. Eine Streife hatte ihn auf der Innviertler Straße (B137) anhalten wollen, der Mann fuhr aber mit überhöhter Geschwindigkeit davon und bog dann in einen mit Fahrverbot belegten Durchgang ein. Dort verkeilte sich sein Auto um 23.45 Uhr zwischen Gartenmauer und -zaun.
Der 33-Jährige wollte weglaufen, die Beamten stellten ihn aber. Er gab zu, keinen Führerschein zu haben und alkoholisiert zu sein. Der Alkotest ergab 1,1 Promille, eine Vorführung zum Amtsarzt wegen eindeutiger Symptome von Drogenkonsums verweigerte der Welser. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde verletzt ins Spital eingeliefert.
Kommentare