Wiener floh in Oberösterreich mit 230 km/h vor Polizei

Ein 23-jähriger Wiener und ein 33-jähriger Welser sind vor der Polizei davongerast. Geschnappt wurden sie beide. Den Wiener Autofahrer erwischten Beamte Montagvormittag in Kallham (Bezirk Grieskirchen) mit 125 km/h in einer 70er-Zone. Der Mann hielt nicht an, sondern versuchte mehrmals, das Fahrzeug der Polizisten von der Straße zu drängen. Dabei raste er mit bis zu 200 km/h über Landstraßen , berichtete die Polizei.

Mehrmals kam es fast zu Kollisionen mit dem Gegenverkehr. Die 17-jährige Beifahrerin des Wieners warf mehrere Gegenstände und eine Glasflasche aus dem Fenster in Richtung der verfolgenden Beamten. Auf der Innkreisautobahn (A8) beschleunigte der Wiener auf bis zu 230 km/h und fuhr bei Aistersheim in einen Baustellenbereich ein. Als er mit dem Auto gegen ein massives Baustellenelement prallte, konnte er nicht weiterfahren.

Drogen im Fahrzeug

Der 23-Jährige lief über die Autobahn und wollte ein Baustellenfahrzeug in Betrieb nehmen. Ein Arbeiter verhinderte das, woraufhin der Wiener zurückrannte und festgenommen wurde. Er hatte keinen gültigen Führerschein, im Wagen fand die Polizei kleine Mengen Drogen. Gegen ihn bestand seitens der Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung. Der 23-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, seine Beifahrerin angezeigt und der Pkw beschlagnahmt.