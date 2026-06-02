60 Rinder bei Großbrand auf Bauernhof im Innviertel verendet

Ein Brand hat am Montag in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) Wirtschaftstrakt, alten und neuen Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens zerstört und einen Millionenschaden angerichtet. Ein Großteil der Rinder in den Ställen kam ums Leben, einige gerettete mussten aufgrund ihrer Verletzungen notgeschlachtet werden.

60 Tiere verendeten, berichtete die Polizei am Dienstag. 15 Feuerwehren waren im Löscheinsatz. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.