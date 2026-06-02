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Oberösterreich

60 Rinder bei Großbrand auf Bauernhof im Innviertel verendet

Technischer Defekt als Ursache für Feuer, das Wirtschaftstrakt und Ställe im Bezirk Braunau vernichtete.
02.06.2026, 10:34

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Eine Kuh vor einem abgebrannten Bauernhof

Ein Brand hat am Montag in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) Wirtschaftstrakt, alten und neuen Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens zerstört und einen Millionenschaden angerichtet. Ein Großteil der Rinder in den Ställen kam ums Leben, einige gerettete mussten aufgrund ihrer Verletzungen notgeschlachtet werden. 

60 Tiere verendeten, berichtete die Polizei am Dienstag. 15 Feuerwehren waren im Löscheinsatz. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

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Feuerwehrleute vor einem brennenden Gebäude.

15 Feuerwehren kämpften gegen den Großbrand.

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In Mitterkirchen (Bezirk Perg) brannte Montagnachmittag ebenfalls ein Bauernhof. 15 Feuerwehren bekämpften die Flammen, die Brandursache konnte vorerst nicht geklärt werden. Verletzt wurde niemand.

Agenturen, SJ  | 

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