Neuer Partner ging in Wien mit Hammer auf Ex-Freund los
Ein 36-Jähriger ist am Montagabend in Wien-Donaustadt bei einer Auseinandersetzung vor der Wohnung seiner Ex-Freundin von deren neuen Lebensgefährten mit einem Hammer attackiert und verletzt worden.
Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten den Mann mit einer blutenden Kopfverletzung vor dem Wohnhaus vor. Der Verdächtige wurde in der Wohnung wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung festgenommen, berichtete die Polizei.
Der 36-jährige Serbe hatte die Wohnung demnach aufgesucht, um einen Schlüssel zurückzugeben. Als ihm die Ex-Freundin die Tür öffnete, soll ihr neuer Lebensgefährte, ein 39-jähriger Österreicher, plötzlich mit einem Hammer auf den 36-Jährigen losgegangen sein.
Im Zuge eines Gerangels soll der Serbe dann seinem Kontrahenten wiederum in den Finger gebissen haben. Beide Männer wurden von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.
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