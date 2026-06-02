Neuer Partner ging in Wien mit Hammer auf Ex-Freund los

Ein 36-Jähriger ist am Montagabend in Wien-Donaustadt bei einer Auseinandersetzung vor der Wohnung seiner Ex-Freundin von deren neuen Lebensgefährten mit einem Hammer attackiert und verletzt worden.

Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten den Mann mit einer blutenden Kopfverletzung vor dem Wohnhaus vor. Der Verdächtige wurde in der Wohnung wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung festgenommen, berichtete die Polizei.