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Niederösterreich

Radfahrer in Mauerbach von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 67-jähriger Radfahrer wurde am 18. Juni in Mauerbach bei einem Unfall verletzt und ins AKH Wien gebracht.
19.06.2026, 15:16

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Rettungswagen Rettungsauto

In Mauerbach im Bezirk St. Pölten ereignete sich am 18. Juni 2026 gegen 15.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Pölten soll auf der Hauptstraße einen 67-jährigen Radfahrer aus Wien (1150) gestreift haben. Der Radfahrer kam dadurch zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.

Radfahrer schwer verletzt ins AKH Wien eingeliefert

Beide Beteiligten waren zum Zeitpunkt des Unfalls aus Richtung Wien unterwegs. Der Pkw soll den Radfahrer mit der rechten Fahrzeugseite gestreift haben, woraufhin dieser zu Fall kam. Der schwer verletzte 67-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das AKH Wien gebracht.

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Polizei ermittelt noch zum Unfallhergang

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand laufender Erhebungen. Wie es genau zu dem Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Radfahrer kam, ist noch nicht abschließend geklärt.

Blaulicht Wien St. Pölten
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