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Wiener Neustadt

Messer-Attacke in NÖ: Mann soll versucht haben Ehefrau (61) umzubringen

Ermittlungen gegen 62-Jährigen wegen Mordversuchs. Das Opfer erlitt eine Stichwunde am Bauch.
19.06.2026, 14:56

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein 62-Jähriger soll am Mittwochabend in Wiener Neustadt seine gleichaltrige Ehefrau mit einem Messer attackiert und am Bauch verletzt haben. Der Verdächtige wurde festgenommen, bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Freitag auf APA-Anfrage einen "NÖN"-Bericht. Das Opfer erlitt eine Stichwunde am Bauch und wurde ambulant im Spital behandelt. Gegen den Mann wird wegen Mordversuchs ermittelt. Er sitzt in der Justizanstalt Wiener Neustadt in U-Haft.

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Kontradiktorische Einvernahme

Die 62-Jährige soll kontradiktorisch einvernommen werden, teilte der Sprecher mit. Zu dem Angriff soll es laut "NÖN" im Zehnerviertel gekommen sein.

Agenturen  | 

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