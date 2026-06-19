Messer-Attacke in NÖ: Mann soll versucht haben Ehefrau (61) umzubringen
Ein 62-Jähriger soll am Mittwochabend in Wiener Neustadt seine gleichaltrige Ehefrau mit einem Messer attackiert und am Bauch verletzt haben. Der Verdächtige wurde festgenommen, bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Freitag auf APA-Anfrage einen "NÖN"-Bericht. Das Opfer erlitt eine Stichwunde am Bauch und wurde ambulant im Spital behandelt. Gegen den Mann wird wegen Mordversuchs ermittelt. Er sitzt in der Justizanstalt Wiener Neustadt in U-Haft.
Kontradiktorische Einvernahme
Die 62-Jährige soll kontradiktorisch einvernommen werden, teilte der Sprecher mit. Zu dem Angriff soll es laut "NÖN" im Zehnerviertel gekommen sein.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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