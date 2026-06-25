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Niederösterreich

Auto kracht auf A1 in Asfinag-Anhänger: Frau schwer verletzt

Sekunden der Unachtsamkeit dürften den schweren Unfall ausgelöst haben. Die Folgen waren erheblich.
Johannes Weichhart
25.06.2026, 11:04

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Ein orangefarbener Lkw hat einen Kleinwagen mit Anhänger auf der Straße schwer beschädigt, Rettungskräfte stehen daneben.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) hat am Mittwoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Eine 67-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

46-226759909

Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle.

Nach Angaben der Polizei war ein 71-jähriger deutscher Staatsbürger gegen 7.40 Uhr mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Wien unterwegs. Dabei dürfte er einen Warnleitanhänger der Asfinag übersehen haben, der wegen Mäharbeiten auf dem ersten Fahrstreifen aufgestellt war. Das Fahrzeug prallte gegen den Anhänger.

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Die 67-jährige Beifahrerin, die Ehefrau des Lenkers, erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Polizei ermittelt

Der 71-jährige Lenker blieb ebenso unverletzt wie die Mitarbeiter der ASFINAG, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bereich der Mäharbeiten befanden.

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Die Aufräumarbeiten führten auf der A1 zu erheblichen Verzögerungen. Zeitweise bildete sich ein Rückstau von rund sechs Kilometern. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.

St. Pölten
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