Auto kracht auf A1 in Asfinag-Anhänger: Frau schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) hat am Mittwoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Eine 67-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein 71-jähriger deutscher Staatsbürger gegen 7.40 Uhr mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Wien unterwegs. Dabei dürfte er einen Warnleitanhänger der Asfinag übersehen haben, der wegen Mäharbeiten auf dem ersten Fahrstreifen aufgestellt war. Das Fahrzeug prallte gegen den Anhänger.

Die 67-jährige Beifahrerin, die Ehefrau des Lenkers, erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Polizei ermittelt

Der 71-jährige Lenker blieb ebenso unverletzt wie die Mitarbeiter der ASFINAG, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bereich der Mäharbeiten befanden.