Brennendes Auto in Tiefgarage: Feuerwehreinsatz vor dem Landhaus

Gleich mehrere Feuerwehrautos waren am Montag vor dem Landhaus in St. Pölten zu sehen. Grund dafür war ein Brandeinsatz in der darunter liegenden Tiefgarage.

Ein parkender Pkw war in Brand geraten, wie Mateusz Fryn, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten Stadt, bestätigt. Es habe sich um einen Entstehungsbrand im Motorraum gehandelt.

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