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Niederösterreich

Brennendes Auto in Tiefgarage: Feuerwehreinsatz vor dem Landhaus

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr zum St. Pöltner Landhaus alarmiert. Ein Auto hatte in der Garage Feuer gefangen.
22.06.2026, 13:48

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Gleich mehrere Feuerwehrautos waren am Montag vor dem Landhaus in St. Pölten zu sehen. Grund dafür war ein Brandeinsatz in der darunter liegenden Tiefgarage.

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Ein parkender Pkw war in Brand geraten, wie Mateusz Fryn, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten Stadt, bestätigt. Es habe sich um einen Entstehungsbrand im Motorraum gehandelt.

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Das Auto konnte rasch gelöscht werden.

Derzeit werde das Fahrzeug aus der Garage entfernt. Das Feuer konnte rasch lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Ein wesentlicher Grund dafür war die Brandmeldeanlage. "Ohne Brandmeldeanlage wäre der Schaden größer gewesen", so Fryn. 

St. Pölten
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