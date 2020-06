Matura vom Motorrad gestohlen

Ich war geschockt, das ist logisch." Direktorin Gabriele Schletz vom BORG für Leistungssportler in St. Pölten hat ein Riesenproblem. Und mit ihr stecken auch zwölf ihrer Absolventen in Schwierigkeiten. Grund: Ihre Mathematik-Matura-Arbeiten sind verschwunden. Gestohlen aus dem Top-Case ihres schicken Motorrades, das Schletz zwecks Krankenbesuch beim Landesklinikum geparkt hatte.

Eine verzweifelte Suche nach den für den Dieb wertlosen Leistungsbeweisen blieb erfolglos. Die Schüler müssen diese Woche neuerlich zur Matura antreten.

"Das ist eine Gschicht", über die ich eigentlich nicht reden will", sagt Gerry Peinsipp, einer der Betroffenen und Verteidiger im U-19-Fußballnationalteam. "Ich denk’ schon, dass ich es beim zweiten Mal auch wieder schaffen werde."

Das Malheur passierte Dienstagabend vergangener Woche. Die Direktorin hatte die korrigierten Matura-Arbeiten nebst Kaffee, Süßigkeiten und Büchern "schon für den nächsten Tag" in den Hartschalenkoffer ihrer blitzblauen Harley Davidson Dyna gepackt. Dann ein Notfall: Die Schwiegermutter wurde mit Lungenentzündung in Spital gebracht. Schletz besuchte sie am Krankenbett, nach 19 Uhr kam sie zum Bike zurück. "Da hab ich schon gesehen, dass das Top Case aufgebrochen und leer war. Ich hab" geglaubt, mich trifft der Schlag. Wer denkt denn an so was ..."