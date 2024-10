"Maske in Blau": Es geht nicht um Politik, sondern um Musik und Liebe

Der geheimnisvolle Titel "Maske in Blau“ könnte auch als Schlagzeile im aktuellen bundesweiten Polit-Geschehen durchgehen, hat damit aber überhaupt nichts zu tun.

Gemeint ist der Operettenhit, der am Freitag im Rahmen der Blindenmarkter Herbsttage Premiere feiert. Angesagt ist eine Operetten-Revue von Fred Raymond aus den 1930er-Jahren mit swingenden Musiktiteln und turbulenter unterhaltsamer Handlung.

FPÖ-Hochburg

Dass sich das "blaue“ Musik-Highlight gerade in diesen Tagen in der politisch blauen Hochburg Blindenmarkt abspielt, wo die FPÖ am Wahlsonntag als stimmenstärkste Partei über 41 Prozent einheimste, ist purer Zufall.

Obwohl "Maske in Blau“ auch als Persiflage ganz gut die örtlichen Mandatare der Fraktion "Plan B“ um ihren Obmann Martin Huber passen würde. Er und seine vier Mitstreiter im Gemeinderat sind nach einem Parteiausschluss durch die FPÖ-Führung nämlich Ex-Blaue.