Breite Vielfalt in Blindenmarkt: Operette als Schlagerparade

War es im Vorjahr der Klassiker „Eine Nacht in Venedig“, der das Publikum der Blindenmarkter Herbsttage mitriss, so soll das heuer eine Schönheit mit „Maske in Blau“ bewirken. Zur 35. Neuauflage der Herbsttage hat Intendant Michael Garschall die mit Schlagern gespickte Operette „Maske in Blau“ von Fred Raymond ausgewählt.

Die Vorbereitungen für das vom 4. bis 27. Oktober stattfindende Musikfestival in der Ybbsfeldhalle laufen auf Hochtouren. Die 1937 uraufgeführten Operette birgt eine ganze Reihe von bekannten Ohrwürmern, wie „Die Juliska aus Budapest“, „In einer kleinen Konditorei“ oder „In dir hab’ ich mein Glück gefunden“. Inszeniert wird die turbulente Liebeshatz, in der Armand um seine geliebte Evelyne buhlt, von der in Blindenmarkt schon mehrfach erfolgreichen Isabella Gregor.

Am Pult steht, wie seit der Festivalgründung immer, Kurt Dlouhy, der das Kammerorchester Ybbsfeld dirigiert. Bekannte Gesichter finden sich im Ensemble: In den Hauptrollen Andrea Zidaric als Evelyne und Clemens Kerschbaumer als Armando, mit dabei ist auch Elisabeth Engstler als Gonzala, Gabriele Schuchter als Wirtin und Stefano Bernadin als Kilian.