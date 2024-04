Alarmierende Fallzahl bei Masern: Land NÖ schickt Impfbus auf Tour

Für die Herdenimmunität sind 95 Prozent notwendig, in Österreich halten wir bei alarmierenden 72 Prozent “, erklärte die Landesrätin weiters. Gerade bei der hochinfektiösen und oft mit schweren Symptomen und auch Krankenhausaufenthalten verbundenen Masernerkrankung wolle man das Bewusstsein in der Bevölkerung extra schärfen, so Königsberger-Ludwig.

Mit der kostenlosen mobilen und unbürokratischen Impfaktion in zehn Städten , aufgeteilt auf alle fünf Gesundheitsregionen, wolle man „aufgrund der alarmierenden Zahlen“ gegensteuern, sagte Königsberger-Ludwig. „Die Durchimpfungsrate gegen Masern ist in den letzten Jahren kontinuierlich nach unten gegangen.

Die von der Weltgesundheitsagentur WHO initiierte Europäische Impfwoche bietet den offiziellen Anlass für die Sonderaktion. Hinter den Kulissen bereitet den Gesundheitsbehörden der Anstieg der Masernfälle Sorgen. Bei derzeit österreichweit 391 registrierten Fällen liegt NÖ mit seinen Fallzahlen unter den am stärkten belasteten Bundesländern.

Unterwegs ist der Impfbus in NÖ nächste Woche. Am Montag hält er an zentraler Stelle am Vormittag in Zwettl und am Nachmittag in Waidhofen/Thaya. Dienstag stehen Hollabrunn und Gänserndorf jeweils bei den Bezirkshauptmannschaften am Programm.

Mittwoch wird in Wr. Neustadt und Schwechat geimpft und am Donnerstag in Amstetten und Wieselburg. Am Freitag geht es zum Abschluss nach Lilienfeld und nach St. Pölten ins Regierungsviertel beim Klangturm.