Marley Wildthing: Stimmiger Musikexport

Dort hat sie viele Künstler und Musiker kennengelernt und selbst spontan in Lokalen gespielt – aber immer erst „nach ein paar Bier“, lacht sie. „Das Publikum reagierte extrem positiv. Das hat mich motiviert, mehr damit zu machen.“ Dass ihre Musik nicht nur in Prag gut ankommt, hat sie beim Backpacken durch Amerika gemerkt: „Ich habe dort in Bars gespielt und einige Auftritte gehabt.“

Bald habe sie gemerkt, dass ihr Jam Sessions mit anderen Musikern und Musik produzieren ebenfalls Spaß machen. „Ich wollte nicht mehr zurück in ein anderes Leben.“ Und so wurde sie bei Bars und Clubs in ihrer Wahlheimat vorstellig. Heute kennt man die Sängerin mit der sanften Stimme nicht nur in der tschechischen Musikszene, sie tourt durch ganz Europa.