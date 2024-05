Markus Wieser einstimmig zum AKNÖ-Präsidenten gewählt

Die FSG stellt nun auch alle Vizes: Neben Angela Fischer , Horst Pammer und Thomas Schäffer zieht Gerhard Seban neu in das Präsidium ein, wie die Kammer in einer Aussendung bekanntgab. Das Votum fiel jeweils einstimmig aus. Die ÖVP-Gewerkschaft hat ihren Sitz im Präsidium aufgrund von Verlusten verloren.

Bei der konstituierenden Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) am Freitag in St. Pölten ist Markus Wieser als Präsident bestätigt worden.

„Als Arbeiterkammer kämpfen wir gemeinsam mit den Gewerkschaften für gerechte Löhne und Gehälter, für gerechte Spielregeln in einer sich rasant verändernden Arbeitswelt, für gerechte Steuern, ein gerechtes Sozialversicherungssystem und für Chancengleichheit in Bildung und Ausbildung“, betonte Wieser in seiner Rede nach der Wiederwahl.

Der 58-Jährige ist seit 2013 AKNÖ-Präsident und Vorsitzender des ÖGB NÖ. Es brauche faire Beiträge der Vermögenden und eine deutliche steuerliche Entlastung der arbeitenden Menschen, sagte Wieser. Vermögens- und Erbschaftssteuern seien ein wichtiger Hebel zur Sicherung des Sozialstaates und um mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen.