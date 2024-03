Kettenvertrag: Physikstudent legte sich mit MedAustron an

„Nicht zulässig“

Laut Arbeiterkammer (AK NÖ) hatte dieses Arbeitsverhältnis aber einen Haken: Es ist nicht zulässig, einen Dienstvertrag dreimal in Folge zu befristen. Denn für diese Vorgehensweise bräuchte es eine sachliche Rechtfertigung, die es in diesem Fall nicht gegeben haben soll. Nach der dritten Befristung wurde dem Arbeitnehmer keine weitere Verlängerung mehr angeboten, sondern das Dienstverhältnis beendet. Der junge Mann wandte sich deshalb an die AK NÖ.

Die Arbeitsrechtsexperten der Kammer waren sich einig, dass es sich in dem Fall um ein unzulässiges Kettenarbeitsverhältnis handelte, die dritte Befristung wurde als sittenwidrig angesehen. „Deshalb wurde der Betrieb aufgefordert, jene Kündigungsentschädigung zu leisten, die bei einem unbefristeten Dienstverhältnis nach mehr als dreijähriger Betriebszugehörigkeit anfallen würde“, heißt es.