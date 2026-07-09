Neues Testimonial: Marko Arnautović macht Urlaub in NÖ

Der österreichische Rekordnationalspieler Marko Arnautović ist das Gesicht der neuen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung. Unter dem Motto „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“ spielt die Kampagne ab Juli 2026 bewusst mit dem Vorurteil, wonach Niederösterreich kein klassisches Urlaubsland ist. Genau dieses Image wird mit Selbstironie aufgebrochen. Neben Arnautović werden sich noch weitere bekannte Persönlichkeiten für Urlaub in Niederösterreich aussprechen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Simon Rajchl/Die Goldkinder Sujet der neuen Kampagne "Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?" mit Marko Arnautović

Marko Arnautović braucht nach den intensiven Wochen mit der Fußball-Nationalmannschaft ein paar Tage zum Runterkommen: „Da muss ich nicht weit weg. Niederösterreich ist nah, unkompliziert und hat alles, was man für Urlaub braucht: Ruhe, Natur und gutes Essen. Viele denken vielleicht nicht gleich daran, hier Urlaub zu machen. Für mich passt es genau. Also ja: Ich mache Urlaub in Niederösterreich.“ Star-Fußballer als perfekter NÖ-Botschafter Das freut Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung: „Mit Marko Arnautović haben wir einen perfekten Botschafter gefunden. Die Kampagne soll im Sommer und Herbst Aufmerksamkeit schaffen, Emotionen wecken und noch mehr Menschen Lust auf Urlaub in Niederösterreich machen.“

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist der prominente Auftritt ein starkes Signal für den Tourismusstandort: „Niederösterreich ist Wöd – im besten Sinn: großartig, nah und echt. Dass sich mit Marko Arnautović einer der bekanntesten österreichischen Sportler für Urlaub in Niederösterreich starkmacht, wird Lust auf Urlaub direkt vor unserer Haustür wecken.“

Eine Kampagne, die laufend weitererzählt wird Die Kampagne wird über den Sommer und Herbst hinweg breit sichtbar sein – von digitalen Kanälen und Social Media über Online-Videos bis hin zu Außenwerbung, Print, PR und Kooperationen. Neben der Leitkampagne entstehen laufend zusätzliche Social-Media-Inhalte, in denen die Testimonials und Content Creators ihre persönlichen Urlaubsmomente in Niederösterreich zeigen. Nach dem Auftakt mit Marko Arnautović werden in den kommenden Wochen weitere bekannte Gesichter zeigen, wie unterschiedlich Urlaub in Niederösterreich aussehen kann.