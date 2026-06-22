Jeder Vierte plant Urlaub auf Balkonien

Anhaltende geopolitische Unsicherheiten, gemeint ist vor allem die Nahostkrise, könnten heuer noch zu einem Segen für Österreichs Incoming-Tourismus werden. Wer auf Urlaub fährt, bleibt häufiger im Land oder steigt aufs Auto um. Vamed Vitality World, größter heimischer Thermenbetreiber, hat Anfang Juni rund 1.000 Österreicherinnen und Österreicher zwischen 14 und 75 Jahren zu ihren Urlaubsplänen befragt. Zentrale Botschaft: „Geopolitische Unsicherheit und Flugfrust prägen weiter das geplante Reiseverhalten im heurigen Sommer – Auto verdrängt das Flugzeug, Erholung schlägt Fernweh.“

So will rund ein Viertel der Befragten (26 Prozent) heuer „wahrscheinlich nicht verreisen“. Und jeder Dritte sagt, dass die politische Unsicherheit die Sommerpläne beeinflusst. Dazu meint Vamed-Vitality-Chef Klaus Hofmann: „Viele beliebte Destinationen scheiden weiterhin aus oder sind zumindest mit einem großen Fragezeichen behaftet. Viele wollen sich heuer schlicht den Stress am Flughafen ersparen. Wer aufs Auto umsteigt oder im Inland bleibt, behält die Kontrolle über den eigenen Urlaub. Das scheint bei der Sommerplanung heuer nach wie vor Priorität zu haben. Die Zahl der Unentschlossenen ist kurz vor Sommerbeginn mit mehr als einem Viertel jedenfalls hoch.“

Zum Vergleich: In der Gruppe der Befragten sind in den vergangenen fünf Jahren im Endeffekt rund 13 Prozent im Sommer tatsächlich zuhause geblieben.