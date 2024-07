Trotz Felssturz: Marillenfans kommen in die Wachau

Zu den Unsicherheiten Frost und Hagel rund um die Marillenernte hat sich in diesem Jahr noch eine weitere gesellt: Kommt die Kundschaft auch, wenn die B33 zwischen Aggsbach-Dorf und Aggstein gesperrt ist und das Navigationssystem die Gäste vielleicht auch noch falsch leitet? Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, gibt Entwarnung und zieht eine positive Zwischenbilanz.

Während die Ernte im Raum Krems fast vorüber ist, läuft sie in Oberfucha und anderen Wachauer Ortschaften noch etwa eine Woche. „Das Wetter hat voll mitgespielt. Die Qualität ist sehr gut, die Nachfrage genial“, schwärmt Reisinger, dessen Marillengärten in Aggstein liegen. „Trotz der Straßensperre am südlichen Donauufer wegen des Felssturzes kommen die Leute. Ich habe niemanden jammern gehört.“