Marienmarkt: Werbeprofi beerbt Meinl mit neum Lokal

Sonderlich lange hat das gastronomische Projekt von Julius Meinl in Wiener Neustadt nicht gedauert. Knapp zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung des Marienmarktes am Hauptplatz streicht der Gourmet-Anbieter die Segel und schließt sein Lokal im Herzen der Stadt. Lange bleibt der größte Stand am Markt aber nicht geschlossen. Mit Wolfgang Kapuy eröffnet ein Quereinsteiger schon im Herbst an dem Standort ein Lokal mit mediterranem Flair. Die entsprechenden Verträge sollen noch in dieser Woche mit der Stadt Wiener Neustadt fixiert werden, bestätigt Kapuy im Gespräch mit dem KURIER.

Der Marienmarkt war Ende April 2017 als Vorzeigeprojekt der Stadtregierung eröffnet worden. Die verantwortlichen Politiker erhofften sich damit eine Belebung der Innenstadt. Doch nicht alle gastronomischen Konzepte des Marienmarktes sind allerdings so aufgegangen, wie man sich das erhofft hatte.