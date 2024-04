Margit König: Der Tiergarten ist ihr Atelier

Der intensive Austausch und der Dialog mit der Natur, dem Menschen und der Tierwelt war immer Bestandteil von Margit Königs Leben. Die Malerin wuchs in Trattenbach (Bezirk Neunkirchen) auf und lebt seit 1966 in Wien und in Trattenbach. Ihr Kunststudium Malerei und Grafik absolvierte sie von 1987 bis 1991 an der Wiener Kunstschule. Den Abschluss machte sie bei Professor Martinz. Sie lehrt Akt- und Porträtzeichnen.

Bunte Palette

Ab kommenden Sonntag, 21. April, sind Bilder von Margit König unter dem Titel „Faszination Tier“ nun im Museum Mauerbach zu sehen. Die Eröffnung um 11.15 Uhr wird ein Flötentrio der Musikschule Wienerwald Mitte gestalten. Die Ausstellung ist bis 22. September 2024 zu besichtigen.