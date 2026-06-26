Wie konnten drei junge Männer, die allesamt schwimmen konnten, mit Stand-Up-Paddles im Marchfeldkanal ertrinken? Dieser Frage gehen seit Donnerstag Kriminalisten nach, nachdem die Leichen der drei Wiener (27, 28 und 29 Jahre) im Zuge einer Suchaktion aus dem Kanal bei Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) geborgen wurden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lenger Thomas Tatort-Spezialisten des LKA NÖ an der Unglücksstelle am Marchfeldkanal.

Ein Indiz für die Ursache des Unfalles beim Paddeln entdeckte die Polizei am Ufer des Marchfeldkanals. Neben den persönlichen Gegenständen wie Ausweisen, E-Cards, Schlüssel etc., machten die Ermittler einen interessanten Fund. Es wurde Suchtgift sichergestellt, bestätigt Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage des KURIER. Die Ermittlungen dazu sind im Laufen. Starke Strömung Bei den Toten handelt es sich um zwei Österreicher, 27 und 29 Jahre alt, sowie einen 28-jährigen Afghanen. Sie hatten Suchtmittel an jener Stelle des Ufers zurück gelassen, an der sie mit den Stand-Up-Paddles ins Wasser gegangen sind, so die Spurenlage. „Eine Beeinträchtigung durch Drogen könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb sich keiner von ihnen aus der Strömung der Wehranlage befreien konnte“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Es wird davon ausgegangen, dass das Trio alle Warnhinweise und die Absperrung ignoriert und versucht hat, die Wehr bei Gerasdorf mit den Paddles zu durchfahren. Ein tödliches Unterfangen, wie sich herausgestellt hat. Eine Erklärung dazu lieferte nach dem Unglück der Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft des Marchfeldkanals, Franz Steiner. Das große Risiko des Kanals sind die Wehren, insbesondere die Wehranlage Nr. 3 bei Gerasdorf, wo sich der tödliche Zwischenfall ereignete. Das Wasser wird davor aufgestaut. Auch wenn es harmlos wirkt, besteht absolute Lebensgefahr, so Steiner. „Man hat dort einen Überfall von einem Meter. Es fließen 5.000 Liter Wasser pro Sekunde durch. Dieser Wasserwalze entkommt man nicht.“ Obduktion und toxikologisches Gutachten Ob und wie stark die Männer tatsächlich durch Suchtmittel beeinträchtigt waren, soll ein toxikologisches Gutachten klären. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat jedenfalls Obduktionen angeordnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lenger Thomas Die Unglücksstelle: Wehranlage Nr. 3 bei Gerasdorf in NÖ.