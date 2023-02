Mann soll Kind in NÖ an Hand gepackt haben: Phantombild veröffentlicht

Die Polizei hat nun ein Phantombild von jenem Mann veröffentlicht, der am 30. Jänner in Mistelbach eine Sechsjährige an der Hand gepackt haben soll. Der Unbekannte wurde durch Schreie der vier Jahre älteren Schwester des Mädchens und durch zwei Passanten, die den Geschwistern zu Hilfe geeilt waren, in die Flucht getrieben. Sachdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Mistelbach (059133-3260) erbeten.