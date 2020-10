Mann schrie "Berliner Schweine", dann schoss er Frau in den Bauch

Alkohol, Agressionen und die Verfügbarkeit von Waffen sind für Staatsanwalt Leopold Bien jene Faktoren, die häufig zu Bluttaten führen. Auf den schrecklichen Fall, der am Freitag am Landesgericht St. Pölten verhandelt wird, trifft diese Aussage punktgenau zu. Voller Wut und benebelt von Alkohol griff ein 61-Jähriger am 28. März zu einem Gewehr und schoss seiner Gattin in den Bauch. Die Frau überlebte zwar, hat aber mit den Folgen bis heute massiv zu kämpfen - sowohl gesundheitlich als auch emotional.

Alkohol getrunken

Die Tat hatte in dem ansonsten so beschaulichen Wallfahrtsort Maria Taferl im Bezirk Melk für große Bestürzung gesorgt. Das Paar lebte hier schon seit einigen Jahren, der Angeklagte befindet sich aufgrund einer Krankheit in Pension. Er selbst beschreibt die Ehe als glücklich, nur hin und wieder sei es zu Streitereien gekommen. Doch am 28. März eskalierte die Situation. Wie fast an jedem Abend trank der 61-Jährige einige Biere, "um besser schlafen zu können", wie er bei dem Prozess sagte.