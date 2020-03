„Manege unfrei“: Zirkusse gestrandet

Im Ybbstal in Waidhofen an der Ybbs hat den deutschen Kleinzirkus "Penelli" das gleiche Schicksal ereilt. Eine 16-köpfige Zirkustruppe, Pferde, Ziegen und Hunde haben hier statt dem Gastspiel ein Notlager aufgeschlagen. Der örtliche Tierschutzverein hat sich bereits im Namen der Zirkusleute mit einem Hilfsappell an die Bevölkerung gewandt. Aber auch aus dem nahen Enns in OÖ, wo der Zirkus " Alex Kaiser" festhängt oder aus Eggenburg im Waldviertel mit dem Zirkus "Belloni" werden ähnlich dramatische Situationen geschildert.