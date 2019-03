Niederösterreich: Malergesellen wurden zu Lebensrettern

Der Ternitzer Malermeister Peter Spicker kann auf seine Mitarbeiter wahrlich stolz sein. Die drei Malergesellen Roland Bajzek, Yusuf Esrefoglu und Nuri Useini wurden am Faschingdienstag in Kirchberg am Wechsel zu Lebensrettern.

Sie waren in einem Mehrparteienwohnhaus gerade mit Malerarbeiten beschäftigt, als dem Trio die Rauchentwicklung auffiel und Gestank in die Nase stieg. Ohne zu zögern reagierten die Drei geistesgegenwärtig und gingen nachsehen. Mit den Schutzmasken von der Arbeit konnte das Trio eine bereits bewusstlose Frau aus der stark verrauchten Wohnung retten und ins Freie tragen. Die 91-Jährige wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber ins AKH nach Wien geflogen.

Das Feuer wurde von einem Atemschutztrupp der Feuerwehr Kirchberg rasch gelöscht werden.