Mädchenmord: Ärger um verschwundene Laternen

Am 13. Jänner wurde im Anton-Wodica-Park in Wiener Neustadt die Leiche der 16-jährigen Manuela K. gefunden. An der Stelle wurde eine kleine Gedenkstelle eingerichtet, Familie und Freunde stellen hier seitdem Kerzen und Laternen ab.

Am Mittwochabend, zwei Wochen nach dem Begräbnis, gab es in den sozialen Medien heftige Debatten. Wie die Mutter des Mädchens mitteilte, seien zwei von drei Laternen, die von Familienangehörigen bemalt und beschriftet worden waren, aus dem Park spurlos verschwunden. Die Mutter des getöteten Mädchens ließ ihrem Ärger in den sozialen Medien freien Lauf.