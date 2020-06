Mädchenmörder erneut vor Gericht: Es bleibt bei 15 Jahren Haft

Es dauerte nur wenige Minuten, dann war die Entscheidung gefallen: Yazan A., der im Jänner 2019 seine Ex-Freundin (16) in einem Park in Wiener Neustadt erdrosselt haben soll, muss für 15 Jahre ins Gefängnis. Bis zuletzt hatte der Syrer seinen Unschuld beteuert, sprach von einem Unfall.

Verhandlung im Wiener Oberlandesgericht

Doch dieser Version schenkten die Geschworenen bei dem Prozess im vergangenen Oktober keinen Glauben, sie verurteilten den damals 19-Jährigen zu 15 Jahren Haft. Zudem sollte er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingeliefert werden.

Sein Anwalt Andreas Reichenbach meldete umgehend Berufung und Nichtigkeitsbeswchwerde an, heute, Freitag, kam es deshalb zu einer zweiten Verhandlung am Wiener Oberlandesgericht. Doch auch in dieser Instanz wurde das Urteil bestätigt: Es bleibt bei der Höchststrafe.