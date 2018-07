Mädchenmörder wieder vor Gericht

Herbert Petsch wurde als Täter im Fall der „Favoritner Mädchenmorde“ verurteilt und ging in die österreichische Kriminalgeschichte ein. Der Wiener hatte im Oktober die 1988 die damals 20-jährige Alexandra Schriefl nach einem Discobesuch vergewaltigt und ermordet. Lange bliebe der Fall – so wie auch zwei andere Mädchenmorde – ungeklärt. Bis im Jahr 2000 eine DNA-Analyse im Fall Schriefl zu Petsch führte. Seither sitzt er in der Justizanstalt. Zu Unrecht, wie er überzeugt ist und mehrmals kundtut.

Und auch die Tat, die ihm aktuell vorgeworfen wird, habe er nicht begangen: Er soll in der Justizanstalt Mittersteig einen Mithäftling schwer verletzt haben.