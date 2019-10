Mädchen erwürgt und geschändet: Syrer ab heute vor Gericht

Die Beweislage gegen den mittlerweile 20-jährigen Syrer ist erdrückend. Laut Anklage soll er seine Ex-Freundin aus Eifersucht, Wut und Erniedrigung in der Mordnacht verfolgt und nach einem Lokalbesuch in den frühen Morgenstunden im Park neben der Wohnadresse des Mädchens abgepasst haben.

Der Angriff auf Manuela war so massiv, dass sich das Muster des Gürtels in den Hals des Opfers presste. Auch jede Menge DNA und Spermaspuren des Syrers wurden am Oberkörper des Mädchens sichergestellt. Nach der Tat soll der Täter seine blutverschmierte Jeans samt Gürtel in einen Mistkübel im Park entsorgt haben. Auch das Handy des Verdächtigen war zur Tatzeit in einem Sender beim Park eingeloggt. Laut Angaben eines Bekannten tauchte Yazan A. kurz nach dem Vorfall in dessen Wohnung auf, duschte und verlangte neue Kleidung. Er gab an, von Tschetschenen überfallen worden zu sein. Wie aus Ermittlerkreisen zu erfahren war, zeigt der 20-Jährige keinerlei Reue und viel bei allen Einvernahmen durch übermäßige Arroganz und Überheblichkeit auf.