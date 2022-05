Mächtiger General aus Niederösterreich salutiert ab

Reißner ist in Königstetten im Bezirk Tulln aufgewachsen, die Offiziersausbildung absolvierte er von 1976 bis 1979 an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Nach der Generalstabsausbildung war er Logistikchef der Fliegerdivision in Langenlebarn, danach Planungsoffizier bei den Vereinten Nationen in New York.

In Richtung Ausland hat es Reißner öfters gezogen. Er nahm an den Erdbebeneinsätzen in Italien 1980 und Armenien 1988 ebenso teil wie auch an der Sicherung der österreichischen Grenze im Jugoslawien-Krieg zu Beginn der 90er-Jahre.