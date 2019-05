Lokalaugenschein in S1-Tunnel: Sanierung kostet drei Millionen

Mitten in der Siedlung klafft ein Loch im Boden. Vor Kurzem war die Fläche noch Standort des Ballspielplatzes Rannersdorf. Doch nun sind dort statt jungen Sportlern Bauarbeiter zugange. Betonsägen warten auf ihren Einsatz, ein Arbeiter mit einem Bohrhammer sorgt für ohrenbetäubenden Lärm.

Dabei ist die Betriebsamkeit noch gar nichts im Vergleich dazu, was sich ein Stockwerk tiefer abspielt. Dort, im S1-Tunnel Rannersdorf, laufen nach dem verheerenden Lkw-Brand am 29. April die Sanierungsarbeiten der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Vösendorf auf Hochtouren.