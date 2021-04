Lkw-Lenker beging nach Unfall in Gänserndorf Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der B8 in Gänserndorf vom Montagnachmittag ermittelt die Polizei. Eine 73-Jährige war Angaben vom Dienstag zufolge bei einem Überschlag mit ihrem Pkw nach einem Überholmanöver verletzt worden. Gesucht wird nun der Lenker eines Lkw. Hinweise sind an die Polizeiinspektion in der Bezirksstadt im Marchfeld unter Tel.: 059133-3200 erbeten.

Auto überschlug sich

Die 73-Jährige soll mit ihrem Auto einen vermutlich weißen Lkw mit Aufleger oder Mulde trotz bestehenden Verbots überholt haben. Weil sie das Manöver zu früh beendet haben dürfte, prallte das Auto laut Polizei mit der Beifahrerseite gegen die linke Front des Lastwagens, drehte und überschlug sich. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt fort. Die verletzte Frau wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht.