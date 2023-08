Lieber nicht reinspringen: Behörde warnt vor Baden im Stausee Ottenstein

Untersucht wurde das Wasser an der EU-Badestelle bei der Ruine Lichtenfels in Zwettl.

Fieber, Erbrechen, Durchfall...

Der Brief wurde am Freitag auf der Webseite der Stadtgemeinde veröffentlicht. Cyanobakterien (umgangssprachlich Blaualgen) können laut AGES Gifte bilden, die für Hunde tödlich sein können: "Werden von Menschen größere Mengen Wasser verschluckt oder gelangen sie in die Atemwege, können Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Hautausschläge, Kollaps oder Lähmungserscheinungen auftreten. Eine Aufnahme von Cyanotoxinen durch die Haut ist unwahrscheinlich, es kann aber zu Hautreizungen, Entzündungen oder allergischen Reaktionen kommen."

Als schwerwiegendere gesundheitliche Folgen können Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen und Leberschäden auftreten.

