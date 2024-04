Leopold Figl mal acht im Museum des Ahnherrn

Das Wirken einer der legendärsten politischen Persönlichkeiten der Zweiten Republik wird im kleinen Ort Rust im niederösterreichischen Tullnerfeld in Ehren gehalten. Das „ Figl-Museum “, das dem ersten Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg , Leopold Figl , in seinem Heimatort gewidmet ist, feiert heuer das 40-jährige Gründungsjubiläum . Ein Anlass, um das museale Angebot gleich um einen Mosaikstein zu erweitern. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) traf dieser Tage nämlich im Museum mit acht engen und weitschichtig Verwandten des legendären Kanzlers zusammen: Und sie alle heißen Leopold Figl .

Das rund um die Büste des über Parteigrenzen hinweg geschätzten Kanzlers, Außenministers und Landeshauptmanns entstandene Foto mit Mikl-Leitner wird seinen Platz in der Figl-Dokumentation finden. Hier sind die zeitgeschichtlichen Höhepunkte des jungen Österreichs, an denen Figl mitwirkte – etwa die Unterzeichnung des Staatsvertrags – dokumentiert. Aber auch Figls KZ-Inhaftierung, sein Werdegang und legendäre Auftritte des bäuerlich christlichen Politikers werden beschrieben. Die berühmte Weihnachtsansprache 1945, „Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben“, oder der Besuch in Rust mit dem Sowjet-Ministerpräsident Nikita Chruschtschow und die berühmte Kukuruz-Wette, sind dokumentiert.