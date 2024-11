Leopoldi im Zeichen von Tradition und Werten

Das sei gerade in diesen Zeiten wichtig, in denen immer mehr Menschen die Sorge haben, dass unser Land seine Identität verliert. "Unsere Gesellschaft wurzelt in den jahrtausendealten Traditionen und Werten der christlich-jüdischen Kultur, die den Grundstein für unser modernes Europa gelegt haben und die uns Halt geben“, sagte die Landeshauptfrau.

"Kreuz steht nicht zur Debatte"

Mikl-Leitner betonte die Bedeutung des Kreuzes als Symbol, das "für den christlichen Glauben steht, aber auch für das Verbindende in der Gesellschaft und die Grundsätze, die unsere Gesellschaft mitgeformt haben – wie Nächstenliebe, Solidarität und Mitgefühl.“ Mikl-Leitner stellte klar: "Das Kreuz steht in Niederösterreich nicht zur Debatte. Weder in den Kindergärten, noch in den Schulen und natürlich auch nicht in den Spitälern."

Sie gab auch ein klares Bekenntnis zum konfessionellen Religionsunterricht ab: „Er vermittelt vielen jungen Menschen in unserem Land Werte, Glauben, Traditionen und Bräuche.“ Und sie warne davor, den Religionsunterricht durch einen allgemeinen Ethik-Unterricht zu ersetzen: „Religiöse Bildung soll auch weiterhin in der Schule erfolgen.“