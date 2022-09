Lenker ohne Führerschein verursachte Crash in NÖ: Beifahrer verletzt

Ein 22-Jähriger ohne Führerschein ist am späten Donnerstagabend mit dem Pkw beim Abbiegen in seinem Heimatbezirk Hollabrunn von der Straße abgekommen. Das Auto prallte in Oberretzbach gegen die Außenwand eines Weinkellers und gegen zwei Parkbänke, berichtete die Polizei am Freitag per Aussendung. Der 19-jährige Beifahrer wurde mit Verletzungen ins Landesklinikum Horn transportiert. Der Lenker wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Im Wagen befanden sich noch eine 17-Jährige und ein 17-Jähriger, sie wurden nicht verletzt. Die Unfallursache war vorerst unbekannt.