Lenker lieferte sich in NÖ kilometerlange Verfolgungsjagd mit Polizei

Der Mann aus dem Bezirk Amstetten hatte am späten Freitagabend eine Verkehrskontrolle in Mauer, einem Teil von Amstetten, missachtet.

Sieben Polizeistreifen an Verfolgungsjagd beteiligt

In Folge soll der Lenker in ein quer zur B121 als Straßensperre abgestelltes Zivilauto der Polizei und direkt danach in Richtung der Beamten gefahren sein, die sich der Aussendung zufolge nur durch einen Sprung auf die Seite retten konnten. Um den Mann zum Anhalten zu bringen, soll ein Uniformierter Richtung Boden gefeuert haben.

