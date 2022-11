Leinen los für Millionen-Investitionen in nö. Donauschifffahrt

Deshalb kündigte Landesrat Danninger am Montag auch weitere Investitionen zugunsten des Schiffstourismus an. So sollen in den nächsten Jahren Andockstellen entstehen, die die Kreuzfahrtschiffe bei ihrem Halt vom Land aus mit Strom versorgen. Diese minimieren nicht nur den Ausstoß der Dieselaggregate, sondern auch die Lärmbelästigung für die Anrainer. Die ersten beiden Landstrom-Verbindungen sind in Krems und Melk um rund 2,7 Millionen Euro geplant. Gespräche für eine Bundesförderung laufen.

NÖ soll europäische Regelung vorantreiben

Doch schon bisher wurde fleißig in die nö. Donauschifffahrt investiert. Nach 1,7 Millionen Euro, die in die Besucherlenkung im Touristen-Hotspot Dürnstein flossen, wurde im April auch das neue Schifffahrtszentrum am Melker Hafenspitz eröffnet. Kostenpunkt: Sieben Millionen Euro. Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) möchte das neue Aushängeschild auch den 200 Branchenvertretern bei der Tagung präsentieren.

Die Donau ist nämlich nicht nur eine wichtige Achse durch Niederösterreich, sondern auch durch ganz Europa. Auf einer Länge von 3.000 Kilometern verbindet sie 14 Staaten und rund 115 Millionen Europäer miteinander, wie Othmar Karas, 1. Vizepräsident des Europäischen Parlaments, weiß. Das birgt aber auch Konfliktpotenzial: „Die Donauschifffahrt lebt vom grenzüberschreitenden Arbeiten und braucht deshalb auch grenzüberschreitende Regeln“, spricht Karas Unterschiede etwa im Arbeitsrecht oder der Infrastruktur an. „Niederösterreich hat das Potenzial, neue Regeln auf europäischer Ebene voranzutreiben.“