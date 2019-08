Melk: Ein Hafen für 900.000 Reisende

Hoch über der Donau thront das Stift Melk, mehr als 540.000 Menschen besuchen jährlich das Wahrzeichen der Wachau, das auch zum UNESCO-Welterbe zählt. Ein Großteil der Gäste reist per Schiff an, zu Fuß oder mit dem Bus geht es dann in die Innenstadt.

Jahrelang wurde schon darüber diskutiert, den Hafen am sogenannten Melker Hafenspitz zu erneuern. Doch das Millionen-Projekt drohte zu scheitern, weil sich das Stift für die Abtretung von Grundstücken eine Einigung bei der Lustbarkeitsabgabe erwartet hatte.

Mittlerweile haben sich die Wogen wieder geglättet, nach vielen Gesprächen konnte Bürgermeister Patrick Strobl mit den Benediktinermönchen eine Einigung erzielen. Damit steht nun auch dem Vorhaben auf der Donauinsel nichts mehr im Wege. Ein erster, wichtiger Schritt wurde vor wenigen Tagen mit der Ausschreibung für den Neubau der Brücke über den Donaualtarm und die neuen Verbindungsstraßen bereits getan.