Feuerwehr-Großeinsätze bei vier Bränden im Bezirk Melk

Vier Großbrände haben Feuerwehren am Wochenende im Bezirk Melk löschen müssen: Während heftiger Gewitter fingen vermutlich durch Blitzschlag drei Ställe sowie Wirtschaftsgebäude und ein Dachstuhl Feuer. Zwei Großeinsätze am Samstag und zwei weitere am Sonntag waren die Folge. Insgesamt waren rund 800 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt.

Samstagnachmittag hatte es binnen einer Stunde Alarm in Umbach bei Kilb und im wenige Kilometer entfernten Kimming bei Kirnberg gegeben. In Umbach standen ein Stall sowie ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand. Acht Rinder verendeten. Etwa 250 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Der Landwirt, der Rauchgase eingeatmet hatte, wurde an Ort und Stelle vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Die Einsatzkräfte mussten große Mengen Stroh aus dem Brandobjekt ins Freie bringen und noch vorhandene Glutnester ablöschen, weshalb sich die Nachlöscharbeiten bis Sonntag hinzogen.