Leichtes Erdbeben am Montagabend im südlichen Niederösterreich

Ein leichtes Erdbeben der Magnitude 1,9 wurde am Montagabend um 21:20 Uhr nördlich von Wiener Neustadt registriert. Ersten Meldungen zufolge seien die schwachen Bodenbewegungen als Zittern von wenigen Personen unter anderem in Theresienfeld, Felixdorf und Sollenau wahrgenommen worden, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in einer Aussendung. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.