Leiche in der Pielach: 85-Jähriger in NÖ hilflos ertrunken

Eine grauenvolle Entdeckung wurde am Mittwoch in der Pielach im Bezirk St. Pölten-Land gemacht. Im Bereich des Ufers in Völlerndorf wurde die Leiche eines älteren Mannes entdeckt.

Die Polizei Prinzersdorf übernahm in dem Fall die Ermittlungen.

