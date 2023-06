33-Jähriger sprang in der Wachau in die Donau: Suchaktion ohne Erfolg

Neben zahlreichen Booten befanden sich auch ein Polizeihubschrauber und ein Notarzthubschrauber im Einsatz. Mehrere Stunden lang wurde die Donau nach dem 35-jährigen abgesucht, der Einsatz jedoch schließlich abgebrochen.

Suche verlief erfolglos

Der 33-Jährige, der in Deutschland Asyl beantragt hat, war laut Exekutive in Weißenkirchen bei Freunden zu Besuch gewesen. Bei der Suchaktion nach dem Vorfall am Nachmittag in der Nähe der Rollfähre war ein Großaufgebot an Helfern von Polizei, Rettung und Feuerwehr im Einsatz. Der Mann konnte jedoch nicht gefunden werden