In der Nacht auf heute kam es in Euratsfeld (Bezirk Amstetten) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mann ist in Folge eines Verkehrsunfalls eine Stunde lang in einem Auto eingeklemmt gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen und war anschließend gegen einen Baum geprallt.