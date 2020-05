Lehrling kam in Stromkreis und starb

Wir stehen alle komplett unter Schock. Der Bursch hätte nächste Woche seine Lehrabschlussprüfung gemacht. Es ist eine ganz schlimme Sache“, sagt Zentrumsleiter Peter Bernert vom Berufsförderungsinstitut (BFI) in Wiener Neustadt. Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag in einem Schulungsraum bei einem Ausbildungskurs zu einem tödlichen Unfall bei dem ein 18-jähriger Lehrling starb.