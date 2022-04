Leblose Frau aus brennendem Wohnhaus im Bezirk Baden gerettet

Feuerwehrleute haben am Samstagabend eine leblose Frau aus einem brennenden Wohnhaus in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) gerettet. Die Betroffene wurde reanimiert und per Notarzthubschrauber in das Wiener AKH geflogen. Die Flammen im Objekt wurden nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr innerhalb von etwa einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht.

Die Alarmierung war gegen 18.30 Uhr erfolgt. Beim Eintreffen der Helfer stand das Erdgescho√ü in Vollbrand, Flammen hatten auch bereits auf Obergescho√ü und Dachstuhl √ľbergegriffen. Ein Atemschutztrupp machte sich in das Innere des Geb√§udes auf und entdeckte dort die leblose Frau. Die Bewohnerin wurde umgehend ins Freie gebracht und dort reanimiert.