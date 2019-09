Lebensbeichte bringt Serien-Bankräuber 15 Jahre Haft

Der Rumäne hat noch weit mehr am Konto als die Tat in Möllersdorf. Als die Kriminalisten im Herbst 2018 zwei Verdächtige nach einem vereitelten Banküberfall in Wiener Neustadt in ihrem schmucken Range Rover stoppten und festnahmen, wussten sie noch nicht, mit wem sie es zu tun hatten. Ilie C. und sein Komplize Bogdan B. (33) wollten damals nicht nur die Sparkasse in Wiener Neustadt um viel Geld erleichtern, sondern hatten auch im Mai 2017 in Felixdorf (ebenfalls im Bezirk Wiener Neustadt) zugeschlagen. Sie wurden dafür im Jänner bereits zu sieben ( Bogdan B.) und 14 Jahren Haft (Ilie C.) verurteilt.