Lawinenunglücke bei „mäßiger Gefahr“: Lage falsch eingeschätzt?

Ein toter und ein schwer verletzter Alpinist bei zwei Lawinenabgängen auf Niederösterreichs Bergen. Und das bei Lawinenwarnstufe „2“ (mäßige Gefahr). Seit den tragischen Ereignissen am vergangenen Wochenende auf dem Göller sowie am Schneeberg gehen in den einschlägigen Bergsteiger- und Skitouren-Foren sowie in den sozialen Netzwerken die Wogen hoch. Bergfexe, Hobbysportler und Vertreter der Bergrettung diskutieren und streiten eifrigst darüber, ob der Lawinenwarndienst die Gefahren falsch eingestuft hat und mit seinem Lagebericht daneben gelegen ist. „Im Nachhinein weiß man es immer besser“, meint Lawinenmelder und Bergretter Karl Tisch. Die beiden Unfälle haben ihn persönlich tief getroffen, aber aus heutiger Sicht würde die Gefahreneinschätzung genau gleich aussehen, heißt es auch beim nö. Lawinenwarndienst auf Nachfrage des KURIER. Beide betroffenen Alpinisten hätten bei extrem schlechter Wetterlage mit orkanartigem Windböen das Restrisiko am Berg falsch eingeschätzt.